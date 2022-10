Iran | hackerata tv Stato | immagine Guida Suprema in fiamme

L'attacco informatico, durato pochi secondi, è stato rivendicato da un gruppo che si fa chiamare Edalat - e Ali (La Giustizia di Ali) e che sostiene il movimento di protesta, il più grande in...La ragazza, stando a quanto comunicato dalla Farnesina, è stata arrestata in, a Teheran : "Stamattina arriva una chiamata. Era lei che piangendo ci avvisava che era in prigione', ha detto il ...Un gruppo che sostiene le proteste in Iran scatenate dalla morte di Mahsa Amini è riuscito ad hackerare un canale televisivo statale trasmettendo nel bel mezzo del notiziario un'immagine della Guida S ...Il Tg della Tv di Stato interrotto per alcuni secondi con l’immagine del leader Ali Kamheini nel mirino e le foto di Mahsa Amini e alcune donne ...