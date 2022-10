Iker Casillas | «Sono gay» Twitter esplode | coming out | hacker o provocazione?

(Di domenica 9 ottobre 2022) In poche oremigliaia i commenti al tweet dell'ex portiere della Spagna che scrive: «Spero che mi rispetterete:gay». Sui social c'è chi si chiede se sia davvero unout, se il profilo sia statoato o se sia un modo, davvero infelice, per fermare i tanti gossip su presunte storie dopo la fine del matrimonio con Sara Carbonero

Fermi tutti,non è gay. Altro che coming out, l'ex portiere campione del mondo nel 2010 e campione d'Europa nel 2008 e nel 2012 con la nazionale spagnola, stava solo scherzando. 'Spero che mi ...Un coming out o una risposta pessima ai gossip di queste settimane Un tweet dell'ex portiere del Real Madrid e della Nazionale spagnola,, è presto diventato virale, complice anche la risposta di Carles Puyol , altro ex stella del calcio mondiale. Solo che il possibile intento dietro la stessa identica frase potrebbe far ...Iker Casillas, ex portiere del Real Madrid e della Nazionale spagnola, dichiara di essere stato hackerato sul proprio profilo Twitter.L’argomento più chiacchierato sui social in questi minuti riguarda il tweet di Iker Casillas, leggenda del Real Madrid e della Spagna. “Spero che mi rispettiate: sono gay”, il messaggio dell’ex ...