Ibrahimovic si fa un doppio regalo da 3 milioni di dollari

... col Maccabi Haifa, non possono sbagliare per rimettersi in gioco, i rossoneri inaugurano il... Non mancano coccole anche al suo 'totem', Zlatan: 'E' il numero uno, un campione ...... Saelemaekers e Kjaer vanno ad aggiungersi a Maignan, Hernandez, Messias, Florenzi ee ... ai bianconeri, probabilmente, non dispiacerebbe unsuccesso del Psg , in modo da lasciare il ...Attraverso i suoi social l'attaccante svedese ha postato una fotografia che ritrae la parte anteriore di un suo mezzo, oltre che il posteriore del secondo, per poi unirli come se fossero un'unica ...Giornata speciale quella di ieri per Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante svedese attualmente in forza al Milan ha compiuto infatti 41 anni, una ricorrenza che il campione rossonero ha voluto celebrare co ...