La Stampa

Alberto Simoni per 'La Stampa'La situazione in cui si trova Putin è imbarazzante, i suoi piani si stanno infrangendo contro molti ostacoli; la mobilitazione di 300 mila uomini è complicata, non ci sono armamenti né il ...Il presidente di Eurasia: "Momento incredibilmente pericoloso, il ricorso al nucleare non è da escludere". E sul sostegno all'Ucraina: "L'Ue è compatta, mi ... Ian Bremmer: “Ora probabile una nuova escalation. Putin vuole coinvolgere la Nato nel conflitto” Ian Bremmer: Ora probabile una nuova escalation. Putin vuole coinvolgere la Nato nel conflitto Il presidente di Eurasia: Momento incredibilmente pericoloso, il ricorso al nucleare non è da escludere.Andrea Gilli (NATO Defense College): "L'attacco al ponte di Kerch apre la strada ad altre Caporetto dopo quella di Kharkiv". Per lo storico ...