HIGHLIGHTS Dybala salva la Roma e si fa male | 2-1 sul Lecce

Undici

In panchinariceve gli immediati soccorsi dei medici, che gli applicano del ghiaccio sulla ... Ecco la classifica prima di Roma - Lecce e Fiorentina - Lazio GUARDA TUTTI GLIDI SERIE A ...FORMAZIONI ROMA - LECCEROMA (3 - 4 - 2 - 1)" Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Pellegrini, Vina;, Zaniolo; Belotti. LECCE (4 - 3 - 3)" Falcone; Gendrey, Baschirotto,... Highlights — La fine dell’eclissi di Paulo Dybala La Roma di José Mourinho perde in casa (1-2) contro il Betis di Manuel Pellegrini. L'argentino Paulo Dybala illude dal dischetto; poi la rimonta ospite con Guido Rodríguez e Luis Henrique. Ecco gol e ...Marcus Rashford struck twice as Man United avoided embarrassment in Cyprus, while Arsenal earned a resounding win on UEFA Europa League Matchday 3.