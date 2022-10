Gf Vip | “Amaurys è sposato” | non le è piaciuto il suo gesto e gliel’ha detto apertamente

(Di domenica 9 ottobre 2022) GF Vip, la concorrente discute quanto visto, non le ècome si è comparata e non ha esitato a dirglielo: “..” Le vicende che vedono protagonisti i concorrenti all’interno della casa del Grande Fratello Vip si infittiscono. Vari sono gli scontri ai quali abbiamo assistito in queste primissime settimane in cui il L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

L'ex moglie di Bradford rivela: 'Amore libero Bugiarda! Lei era l'amante' GF, Rocco Siffredi contro Alfonso Signorini: 'Chiudete baracca e riformate il cast' Gf, bestemmia diPerez ...Elenoire Ferruzzi , nella Casa del Grande Fratello, ha raccontato in cucina, chiacchierando con Pamela Prati ePerez, la storia del tradimento da parte di un suo ex fidanzato. Elenoire Ferruzzi tradita dal suo ex fidanzato con un'amica: ...Nuovi litigi nella Casa del Grande Fratello Vip. Stavolta Cristina Quaranta ed Elenoire Ferruzzi ... Carolina contro Cristina: “Ti sei buttata su Amaurys, che è sposato” A mettersi in mezzo al ...GF Vip, la concorrente discute quanto visto, non le è piaciuto come si è comparata e non ha esitato a dirglielo: “Amaurys è sposato..” Le vicende che vedono protagonisti i concorrenti all’interno ...