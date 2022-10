Genova | uomo con problemi psichiatrici uccide il padre di 77 anni

(Di domenica 9 ottobre 2022) Tragedia nel genovese dove undi 42, con, ha ucciso ildi 77colpendolo con un coltello. L'omicidio è avvenuto nel tardo pomeriggio nell'abitazione in via Novella sulle alture diPrà. L'era seguito dagli specialisti della Salute mentale di Voltri. A chiamare i soccorsi è stata la sorella dell'omicida. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Volanti e gli investigatori della Squadra Mobile della questura di. Il 42enne è stato arrestato. La vittima si chiamava Francesco Evangelista, l'omicida Claudio. Il figlio avrebbe aggredito ildopo una lite per futili motivi.

