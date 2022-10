Flop Juventus | l’attacco è durissimo | “Fa una follia”

Zero tiri, 9 passaggi sbagliati , tra i quali quello "decisivo" nel lanciare Brahim Diaz verso la porta e verso il gol che ha chiuso Milan - Juve. La partita di Dusan Vlahovic , riassunta in numeri, è ...Non è la partita da soli 9 tocchi come contro la Sampdoria, sono stati 29. Ma allora Dusan Vlahovic riuscì a spremerci almeno un tiro, seppur senza inquadrare lo specchio. Stavolta zero, né nella ...La Juventus crolla a San Siro contro il Milan e piovono le polemiche sulla prestazione bianconera: un big di Allegri viene demolito Saranno settimane caldissime, in casa Juventus, per quanto riguarda ...Prestazione incolore della Juventus che perde 2-0 contro il Milan: poche note liete, spiccano le brutte prestazioni di Bonucci e Vlahovic ...