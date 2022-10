Descalzi Eni | “Senza rigassificatori l’inverno più duro sarà quello del 2023-24”

Leggi su tpi

(Di domenica 9 ottobre 2022): “piùdel-24” “e stoccaggi più ampi,più difficiledel-24, nondel 2022-23”: lo ha dichiarato Claudio, amministratore delegato dell’Eni, all’evento annuale di Cultura Italiae “Semi 2022”. “Nel sistema energetico bisogna essere sovrabbondanti, se rimani a regime, a break even, e succede qualcosa vai in affanno. In questi anni abbiamo dato per scontato che l’energia fosse sempre disponibile, ma i nostrisono un terzo diche dovrebbero ...