Casillas | «Account hackerato! Mi scuso con la comunità LGTB»

(Di domenica 9 ottobre 2022) . Le parole dell’ex portiere e leggenda del Real Madrid e della Spagna Ikerha spiegato cosa è successo sul suoTwitter: prima il coming out, poi il tweet eliminato e infine le scuse. Ecco le parole dell’ex calciatore: «hackerato. Per fortuna tutto in ordine. Micon tutti i miei follower. E, naturalmente, più scuse allaLGBT». Cuenta hackeada. Por suerte todo en orden. Disculpas a todos mis followers. Y por supuesto, más disculpas a la comunidad. ?— Iker(@Iker) October 9, 2022 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ikerè tornato su Twitter e ha spiegato l'accaduto: 'hackerato . Per fortuna tutto in ordine. Mi scuso con tutti i miei follower. E, naturalmente, le scuse maggiori alla comunità ...L'ex portiere del Real: 'Sono omossessuale, spero che mi rispettiate'. Poi il post ...Madrid, 9 ott. (Adnkronos) - "Account hackerato. Per fortuna tutto in ordine. Per fortuna tutto in ordine. Mi scuso con tutti i miei follower. E, naturalmente, più scuse alla comunità LGBT"."Account hackerato. Per fortuna tutto in ordine. Mi scuso con tutti i miei follower. E, naturalmente, molte più scuse alla comunità LGBT". Con questo post Iker Casillas, ex portiere di Spagna e Real ...