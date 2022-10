Carles Puyol si scusa su Twitter | “Ero uno scherzo goffo | ho rispetto per la comunità LGBTIQA+”

Leggi su sportface

(Di domenica 9 ottobre 2022) Sono arrivate tramite un tweet le scuse di, in merito al commento postato sotto la rivelazione dell’ex compagno Casillas, che aveva dichiarato di essere gay, post ritenuto poi fonte di hackeraggio. “Ho fatto un errore.te per unosenza cattive intenzioni e totalmente fuori luogo. Capisco che potrebbe aver danneggiato le sensibilità. Tutto il mioe supporto per la”. Me he equivocado. Perdón por una broma torpe sin ninguna mala intención y absolutamente fuera de lugar. Entiendo que puede haber herido sensibilidades. Todo mi respeto y apoyo a la comunidad LGTBIQA+ —(@) October 9, 2022 ...