Amici 22 | Ospite stellare | sarà faccia a faccia con lui

Leggi su direttanews

(Di domenica 9 ottobre 2022)a sorpresa per22, la puntata vedrà del tenero: la cantante entrerà comema c’è qualche motivo in più che la lega al talent22 (Witty tv)Anche quest’oggi andrà in onda la puntata di22. L’appuntamento rimane alle 14 su Canale 5, gli allievi del talent show si scontreranno davanti ai professori per mettere in mostra tutti gli studi e i progressi fatti durante la settimana.la quarta puntata e la tensione è alta perché quest’anno il programma di Maria De Filippi ha portato a casa tre record consecutivi per quanto riguarda le percentuali degli ascolti, salite vertiginosamente rispetto all’anno scorso. Tra gli ospiti ci saranno l’attrice e ex allieva Diana Del Bufalo, e Giorgia, cantante riconosciuta a livello internazionale. La sorpresa è che Giorgia ...