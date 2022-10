Ad Amici arrivano Giorgia | Sangiovanni | Davide Simonetta e molti altri | gli ospiti del 9 ottobre

Leggi su optimagazine

(Di domenica 9 ottobre 2022) Adgrandi ritorni e supernella puntata on onda domenica 9su Canale 5. Torna nel talent show, per cantare il nuovo singolo, Fluo, dopo il grande successo in Spagna. In studio ci sarà anche, per giudicare una gara. Ma andiamo con ordine.di Maria De Filippi giunge al suo quarto appuntamento su Canale 5 e resta confermato nel pomeriggio domenicale. Dopo tanti anni in onda di sabato, anche per il 2022 Maria De Filippi conferma la formula che prevede l’appuntamento con lo speciale di domenica e anche quest’anno registra con qualche giorno di anticipo. Glidiil 9Tornaadil 9. Il ...