Agenzia ANSA

, stava picchiando la moglie sul balcone di casa ma è stato notato da un passante che ha avvertito le forze dell'ordine. Gli operatori intervenuti hanno ricostruito una storia di violenza ...Genova -la fidanzata con pugni e schiaffi durante una lite per gelosia ma la ragazza riesce a ... spesso, ma da lei mai denunciato. L'uomo ha dichiarato che era stata invece la compagna ... Ubriaco picchia la moglie sul balcone di casa, arrestato - Valle d'Aosta Ubriaco, stava picchiando la moglie sul balcone di casa ma è stato notato da un passante che ha avvertito le forze dell'ordine. (ANSA) ...L'episodio nel pomeriggio di martedì in via Foscolo. La donna, 63 anni, è stata colpita con pugni e calci dal figlio, in preda ai fumi dell'alcol. L'uomo si è calmato solo grazie all'intervento dei ca ...