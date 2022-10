Sabato Rai Sport Web e Play | 8 Ottobre 2022 | diretta Pallavolo | Rugby | Ciclismo Lombardia e Record Ora

(Di sabato 8 ottobre 2022) Come ogni fine settimana oggi,, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offertaiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Raiin onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 58) e su satellite in chiaro in...

Pesci - In amore la Luna è positiva sino a, questa settimana favorisce gli incontri. A ... è stato un conduttore televisivo, celebre per il programma, da lui ideato, prima inIl processo del ...All'epoca Elisabetta Ferracini ha condotto al fianco di Pippo Baudo il programma delsera di1 Tutti a casa e Sanremo giovani. E' diventata nello stesso tempo volto della televisione per i ...Sabato 8 ottobre 2022 si torna in pista a Ballando con Le stelle, diciassettesima edizione della gara di ballo tra Vip condotta da Milly Carlucci affiancata da Paolo Belli. La diretta di Rai 1 inizia ...Nel pomeriggio la Classica delle foglie morte, l'appuntamento che, tradizionalmente, chiude la stagione del ciclismo su strada, in serata, all'ora dell'aperitivo, il tentativo di Filippo Top Ganna di ...