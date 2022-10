Pagelle Bologna-Sampdoria 1-1 | voti e tabellino Serie A 2022 2023

(Di sabato 8 ottobre 2022) Le, i, il, le ammonizioni e i gol di, match valevole per la nona giornata del campionato di. Allo stadio Renato Dall’Ara partita brutta, con tanti falli e poco gioco da entrambe le parti. I padroni di casa però sbloccano il match con un bel gol di Dominguez che poco dopo spacca anche la traversa. Nella ripresa lapareggia con Djuricic. Un punto per parte, che serve più a Stankovic che a Thiago Motta. IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS(4-2-3-1): Skorupsky 5.5; Cambiaso 6, Soumaro 6, Lucumì 6, Lykogiannis sv (18’pt De Silvestri 6); Medel 6, Schouten 6 (27’st Ferguson 6); Aebischer 6, Dominguez 6.5 (33’st Soriano sv), Orsolini 5.5 (27’st ...

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 9ª giornata di Serie A 2022/23: Bologna Sampdoria Ledei protagonisti del match tra Bologna e Sampdoria, valido per la 9ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: Dominguez (Bologna) FLOP: Murillo