Napoli | scelta clamorosa su Osimhen

Ladei venerdì a casa è stata annunciata dal sindaco Giuseppe Sala , che ha introdotto anche ... Ainvece il Comune per far fronte al caro bollette sta ipotizzando di ridurre l'......il tempo di chiederlo che Khvicha entra nella saletta del centro sportivo di Castel Volturno... è " il figlio di tutto il popolo ", è " l'ambasciatore della Georgia a, in Italia e nel ..."Allegri al bivio" scrive il Corriere dello Sport in apertura quest'oggi. Juventus condannata (anche da Agnelli) alla vittoria quest'oggi in casa del Milan ...Neanche il tempo di chiederlo che Khvicha entra nella saletta del centro sportivo di Castel Volturno scelta per l’intervista ... di tutto il popolo», è «l'ambasciatore della Georgia a Napoli, in ...