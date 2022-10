Morto in moto a 23 anni | “Elia era un ragazzo con la testa sulle spalle”

(Di sabato 8 ottobre 2022) Tavernola Bergamasca. Alla chiesetta di San Michelone, a Tavernola Bergamasca, c’è un via vai di gente. È lì che è composta la salma diMartinelli, 23, deceduto nella notte tra venerdì 7 e sabato 8 ottobre lungo la statale che costeggia il lago d’Iseo. Era in sella alla sua, con lui c’era un amico di 21, F.B., stavano rientrando a casa dopo aver trascorso una serata con gli amici. Erano le 3.15 e i due ragazzi percorrevano la provinciale 469 nel comune di Predore, un tratto poco illuminato a circa 300 metri della galleria di Tavernola. Non si sa cosa sia successo esattamente:improvvisamente è uscito di strada e lasi è schiantata contro un grosso albero sul ciglio della carreggiata. Quando sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, il cuore del ...

