Mondiali di Volley | l’Italia batte la Cina in una partita perfetta

(Di sabato 8 ottobre 2022) Rotterdam – Una grande Italia ha dominato la3-0 (26-24, 25-16, 25-20) nell’ultima gara della 2a fase del Campionato del Mondo 2022 di. Un successo netto e meritato per le campionesse d’Europa, grazie al quale le 8 vittorie e i 25 punti conquistati garantiscono l’aritmetico primo posto nella pool E. Le ragazze di Mazzanti, già sicure del pass per i quarti di finale, torneranno in campo martedì 11 ottobre ad Apeldoorn per affrontare la 4a classificata della pool di Rotterdam. Per conoscere il nome di un’avversaria tra Brasile, Giappone,e Belgio, bisognerà aspettare l’esito delle ultime sfide in programma tra oggi e domani. Lasi è schierata in campo con unica novità rispetto a ieri, Marina Lubian ha preso il posto di Cristina Chirichella tenuta a riposo precauzionale. ...

