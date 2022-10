«Mia figlia | sparita in un inferno» Sulle tracce dei bimbi scomparsi

(Di sabato 8 ottobre 2022) Fughe, rapimenti, tratte: in Italia 35 denunce ogni giorno. Le storie di Laura, Adelio, Chantal... Francesco: «Mia moglie ha portato mianel Donbass, non so più nulla, andrò lì a cercarla». Il fenomeno delle sottrazioni e dei genitori disperati

Adnkronos

A Verissimo , nel 2022, ha raccontato la sua storia mamma, parlando dellaadottiva Alesia Maestri . ' Non avevo nessun richiamo di maternità nellavita. Ero una single incallita, childfree.Amomoglie, lavita ruota attorno a loro. Sono sempre con me, nel bene e nel male', ha precisato Higuain. 'Per quanto riguarda le altre attività, magari mi piacerebbe esplorare ... Governo, Meloni: "Domani alla Camera No, con mia figlia" Alle 8 in punto di ieri mattina si è presentata in piazza del Popolo a Latina con un grosso cartello in mano che recitava: "Verità su mio figlio". Una donna di Latina ...Antonio Tizzani arriva nel tardo pomeriggio, per la sentenza. In treno, da solo. Alle 18.08, dopo oltre cinque ore di camera di consiglio, confermando la sentenza di primo grado la Corte d’Assise d’ap ...