Lo sfogo di Ema Stokholma sul pos di un taxi a Roma | “Presa a pesci in faccia” | cos’è successo

Leggi su optimagazine

(Di sabato 8 ottobre 2022) Ancora disavventure sui pagamenti virtuali: lodi Emasul pos ricorda quello di Selvaggia Lucarelli su un argomento che ancora divide i consumatori. Contanti o carta? La DJ e conduttrice ha raccontato ciò che le è accaduto a bordo di un, ovviamente nel momento in cui doveva pagare la corsa. Secondo il suo racconto, pubblicato nelle storie Instagram, un tassista l’avrebbe trattata male al momento del pagamento. Alla richiesta di pagare tramite pos, Emasarebbe stata rimbrottata dall’autista. “Situazione. Un’ora per trovarne uno. Arrivo a casa e chiedo di pagare con il pos. Mi risponde che se lo sapeva prima non mi portava a casa”. La DJ ha pubblicato il video in cui possiamo sentire il tassista lamentarsi e rispondere alla sua ...