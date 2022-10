LIVE Giro di Lombardia 2022 in DIRETTA | gruppo compatto in cima al Ghisallo

Leggi su oasport

(Di sabato 8 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.25 Mancano 50 chilometri al traguardo! 15.23 Alaphilippe non ha mai vinto ildi, al massimo è giunto secondo nel 2017. 15.21 Rientra nelAlaphilippe dopo che aveva avuto qualche difficoltà. 15.19 Discesa velocissima affrontata in testa dalla UAE-Emirates. Vingegaard è rimasto praticamente in solitaria senza compagni di squadra. 15.17 Dopo Matej Mohoric, per la Bahrain-Victorious perde contatto anche Gino Mader. 15.16 Suonano le campane a festa sul, laddove c’è un meraviglioso museo del ciclismo. 15.14 Si mette davanti a tirare Joao Almeida, subito dietro Majka. 15.12 I corridori stanno andando fortissimo da quasi 200 chilometri: evidentemente la stanchezza si sta facendo sentire. Poche scintille sul ...