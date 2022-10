LIVE F1 | GP Giappone 2022 in DIRETTA | alle 8 00 le qualifiche | Leclerc a caccia della pole

Leggi su oasport

(Di sabato 8 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7.33 Dando uno sguardo alla storia delledel GP nipponico, si nota come Michael Schumacher domini incontrastato nella graduatoria delleposition. Il tedesco è partito davanti a tutti per ben 8 volte (1994, 1995, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004). Schumi, peraltro, detiene il primato di migliori prestazioni in qualifica consecutive, ben cinque. 7.29 Si riparte dalla simulazione di qualifica effettuata sull’asciutto in FP3, nelle stesse condizioni che i piloti troveranno anche nelle prove ufficiali: 1 1 Max Verstappen RED BULL RACING RBPT 1:30.671 222 55 Carlos Sainz FERRARI 1:30.965 +0.294s 273 16 CharlesFERRARI 1:30.980 +0.309s 27 4 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 1:31.320 +0.649s 20 5 11 Sergio Perez RED BULL RACING RBPT 1:31.514 ...