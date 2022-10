Ligue 1 2022 23 | il Marsiglia perde contro l’AC Ajaccio | frenata la corsa alla vetta

(Di sabato 8 ottobre 2022) Ilcede il passo al, 1-2 al Vélodrome nella decima giornata di/23. Gli olimpici frenano lae si pongono al momentaneo secondo posto in classifica. Ospiti che invece restano al penultimo posto a quota 7. La formazione di mister Tudor la sblocca al 15esimo grazieprecisione di Payet che riesce a metterla sotto al sette di destra dove Leroy anche allungandosi non può arrivare. Il pareggio arriva però dieci minuti più tardi con un’autentica perla di Moussiti-Oko che colpisce con forza e manda il pallone in rete sulla sinistra. Termina con una rete per parte la prima frazione. Ad inizio ripresa, l’autogol di Balerdi concede il vantaggio agli uomini di Pantaloni. Il difensore tenta ...

Le formazioni ufficiali di Reims - Psg , valida per la decima giornata di/2023 . Stagione tutt'altro che in discesa per i parigini, che in campionato devono fare i conti con un agguerrito Marsiglia ed in Champions condividono la vetta del girone con il Benfica. ...1 - 2 CALCIO -1 21:00 Lione - Toulouse 1 - 1 CALCIO - EREDIVISIE 20:00 FC Groningen - RKC Waalwijk 2 - 3 CALCIO - SERIE B 20:30 Genoa - Cagliari 0 - 0 BASKET - EUROLEAGUE 18:30 Anadolu Efes - ...Le formazioni ufficiali di Reims-Psg, valida per la decima giornata di Ligue 1 2022/2023. Ecco le scelte dei due allenatori.Risultati Ligue 1, classifica: nel campionato francese siamo arrivati alla 10^ giornata, Psg e Marsiglia provano la fuga e giocano sabato 8 ottobre.