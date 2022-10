Inter | Dzeko | ' I 100 gol? Dovevano essere 103 | di sicuro invito la squadra a cena'

(Di sabato 8 ottobre 2022) REGGIO EMILIA - L'torna a vincere in campionato espugnando il Mapei Stadium per 2 - 1 grazie alla doppietta di Edin. Una doppietta storica per l'ex Roma visto che ha raggiunto i...

Vittoria per 2 - 1 dell'sul campo del Sassuolo, nella prima partita da titolare in Serie A di André Onana: decide la doppietta di. Così i ...REGGIO EMILIA - L'torna a vincere in campionato espugnando il Mapei Stadium per 2 - 1 grazie alla doppietta di Edin. Una doppietta storica per l'ex Roma visto che ha raggiunto i gol numero 100 e 101 in ...Dopo la doppietta decisiva nella vittoria dell’Inter a Sassuolo, Edin Dzeko è stato intervistato da DAZN. L’attaccante ex Roma ha così commentato il traguardo dei 101 gol in Serie A: “I gol sarebbero ...Nell'anticipo della nona giornata di Serie A, l'Inter torna al successo in campionato e a farne ... dopo la spizzata di Dumfries, Dzeko insacca da due passi.