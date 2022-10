Giampiero Mughini e Selvaggia Lucarelli | cosa è successo? Cosa ha detto Mughini? Perché è stato condannato per diffamazione? Tutta la verità

(Di sabato 8 ottobre 2022) Quest’anno, nella temuta giuria di Ballando con le Stelle, c’è di nuovo; tra i ballerini, invece,. Non tutti sanno che fra i due giornalisti non scorre assolutamente buon sangue, ma? Il noto commentatore sportivo èancheperdopo averdelle parole poco gentili sulla sua collega....

...Lando Gabriel Garko e Giada Lini Enrico Montesano e Alessandra Tripoli Paola Barale e Roly Maden Marta Flavi e Simone Arena Luisella Costamagna e Pasquale La Roccae ...... Luisella Costamagna " Pasquale La Rocca; Rosanna Banfi " Simone Casula; Ema Stokholma " Angelo Madonia; Gabriel Garko " Giada Li - ni; Enrico Montesano " Alessandra Tripoli;" ...Giampiero Mughini – Veera Kinnunen; Dario Cassini – Lucrezia Lando; Alex Di Giorgio – Moreno Porcu; Lorenzo Biagiarelli – Anastasia Kuzmina; Alessandro Egger – Tove Villfor. Come ogni anno, una coppia ...Ballando con le Stelle 2022: concorrenti, coppie, tutto quello che c’è da sapere sul dance show: la prima puntata della diciassettesima edizione in onda sabato 8 ottobre in prima serata su Rai 1.