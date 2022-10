Covid | 4 874 casi in Piemonte | positività al 16 | 7%

(Di sabato 8 ottobre 2022) Sono 4.874 i nuovidiin, con un tasso didel 16,7% rispetto ai 29.116 tamponi eseguiti, di cui 28.324 test antigenici. Risulta dai dati dell'aggiornamento quotidiano dell'8 ottobre della Regionesulla situazione epidemiologica. In aumento a 628 (+49 rispetto al giorno precedente) il numero dei ricoveri nei reparti ordinari e in calo a 17 ( - 2 ...

Sono 4.i nuovi casi diin Piemonte, con un tasso di positività del 16,7% rispetto ai 29.116 tamponi eseguiti, di cui 28.324 test antigenici. Risulta dai dati dell'aggiornamento quotidiano dell'8 ...La situazione in Italia Oggi sono 43.716 casi i nuovi casiin Italia contro i 44.672 di ieri. ... Piemonte (4.), Emilia Romagna (4.0058), Lazio (3.475), Toscana (2.547) e Campania (2.325).Pare proprio che il periodo, che ha riguardano la pandemia covid, abbia cambiato tante cose e non solo quelle che riguardano la vita di tutti i giorni di migliaia di persone. Covid e droghe: aumentano ...Lieve calo di ricoveri negli ospedali covid in Campania. Un decesso in 48 ore. A livello nazionale il tasso di positività è del 20,3% ...