Calcio | Cremonese; Alvini | contro il Napoli grande opportunità

'Questa è una grande opportunità. Certo, avrei voluto affrontare il Napoli in condizioni migliori'. Massimiliano Alvini carica la suama sa di avere qualche problema di formazione. 'I dubbi sono parecchi - aggiunge - , sono un po' preoccupato. In settimana abbiamo perso per infortunio Ghiglione e Pickel, mentre Hendry e ...Lava ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato, mentre il Napoli non ... ho cambiato modulo in campo ma i principi del nostrosono ben chiari. Sul campo di casa vorremmo ...Domani si giocherà il match tra la Cremonese ed il Napoli, ma in queste ore c’è stato un annuncio molto importante per la gara dello Zini. Dopo la roboante vittoria in Champions League contro l’Ajax, ...'Ci aspetta una gara stimolante contro un avversario molto forte', dice il tecnico grigiorosso CREMONA (ITALPRESS) - 'Siamo pronti ad affrontare ...