Bomba atomica? Il mio timore | Lucio Caracciolo | scenari agghiaccianti

La Stampa

Il direttore generale dell'Aiea, Agenzia Internazionale per l'Energia, Rafael Grossi, andrà a Mosca all'inizio della prossima settimana per discutere della creazione di una zona di sicurezza ...Quello sta pensando davvero all'uso della. Io non so come fa a non capire che se comincia anche con la più tattica delle bombe atomiche, saremo ad Armageddon in un attimo". Putin dall'... Bomba atomica, non solo Hiroshima e Nagasaki: ecco tutte le esplosioni di bombe nucleari dal 1945 ad oggi Biden parla al Paese, al popolo americano e dice: “Quello lo conosco bene. Lo so come funziona. Quello sta pensando davvero all’uso della bomba atomica. Io non so come fa a non capire che se comincia ...A Ilfattoquotidiano.it il racconto di un volontario russo partito per combattere contro gli ucraini: "L'annuncio delle annessioni Ho pianto" [Leggi] ...