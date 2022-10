Barcolana54 | com Vespucci | Trieste è una casa per la Amerigo

Euronews Italiano

"Trieste è una delle case più importanti e dei porti più sicuri per l'Amerigo. La Barcolana è una grande festa del mare e quindi la Vespucci non poteva che esserci". Lo ha detto Luigi Romagnoli, il ...Sacca e polo saranno affiancati da una collezione capsule in edizione limitata, creata in esclusiva per l'edizione, composta sia da abbigliamento che da accessori come: il giubbotto ... Barcolana54:le dipendenti Coop in mare per congedo paternità (ANSA) - TRIESTE, 08 OTT - 'Trieste è una delle case più importanti e dei porti più sicuri per l'Amerigo. La Barcolana è una grande festa del mare ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...