Ambrosini | «Sulla finale di Istanbul sono state dette tutte cazzate Nell’intervallo litigammo tra noi»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 8 ottobre 2022) Sportweek intervista Massimo, ex calciatore del Milan, con cui ha collezionato 489 presenze e vinto 4 scudetti, 2 Champions e tanti altri trofei. Oggi è commentatore a Dazn. Il tema dell’intervista è, naturalmente, Milan-Juve in programma questo pomeriggio.ripercorre il suo passato rossonero. «Stavamo bene insieme. Quando fai parte di un gruppo sei obbligato a stare insieme agli altri. Ma questo obbligo non fa diventare automaticamente di qualità il tempo condiviso. Essa viene determinata dalla qualità delle persone. Dal carattere, dalla disponibilità, dall’umiltà e dalla condivisione dei momenti, sportivi e privati. Quel Milan aveva un’attitudine al lavoro, al sacrificio e all’accettazione dei reciproci difetti e differenze che l’ha reso speciale. Eravamo persone diverse nella visione del calcio e della vita, ma questo non ci ha ...