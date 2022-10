Agropoli | il Comune non paga | a rischio gli stipendi di ottobre degli operai Sarim

Leggi su cronachesalerno

(Di sabato 8 ottobre 2022) di Artturo Calabrese Ildisarebbe moroso nei confronti della, l’azienda deputata alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Il condizionale è d’obbligo perché è la stessaad aver inviato una lettera a Palazzo di Città in cui si chiede l’estinzione di debiti arretrati. La competenza in materia è, però, dell’Unione dei Comuni Paestum – Alto Cilento, di cuifa parte insieme a Cicerale, Capaccio Paestum, Giungano, Laureana Cilento, Lustra, Ogliastro Cilento, Perdifumo, Prignano Cilento, Rutino e Torchiara. In ogni caso, il sindaco Roberto Antonio Mutalipassi, l’area economica finanziaria dell’Ente e le sigle sindacali UGL, FILAS e CILAS, sono stati destinatari della nota della, parole che preoccupano non poco i dipendenti e che ...