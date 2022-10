Salone Nautico di Bologna 2022 | la presentazione lunedì 10 ottobre

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Verrà presentata10, alle ore 13.30 in sala 20 Maggio, Terza Torre sede della Regione Emilia-Romagna in viale della fiera 8, la terza edizione delInternazionale diin programma dal 15 al 23al quartiere espositivo diFiere SpA.di, chi interverrà Le Istituzioni, con la presenza del presidente Bonaccini e degli organizzatori dell’evento, oltre che la partecipazione del Ceo di Trenitalia Luigi Corradi, accoglieranno i giornalisti. Nel corso della Conferenza verranno illustrati i contenuti della prossima edizione del, dedicato alla filiera nautica, le partnership consolidate con ...

"Dopo la lunga pausa estiva e quella in coincidenza con ildi Genova " spiega l'assessore alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone " inizia ora un periodo di lavori più importanti e non ...L'andamento positivo della campagna è stato evidenziato anche dal Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, Ammiraglio Nicola Carlone, nel corso del suo intervento al...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...L'assessore Giampedrone: "In questo periodo più lavori per alleggerire il carico anche per le festività natalizie" ...