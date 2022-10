(Di venerdì 7 ottobre 2022) Dopo Moody’s, arriva un nuovo avvertimento all’Italia dalle agenzie di. Secondo Fitch, gli spazi che il nuovo governo avrà per rinegoziare il Pnrr si presentano limitati mentre un us... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Il Foglio

al debito. Per Moody's, sarebbero negativi per il"segnali di una probabile crescita del debito in modo significativo, sia a causa di un aumento dei costi degli interessi o di ...Per quanto riguarda l'Italia dopo l'avvertimento di Moody's che ha minacciato un taglio deldel nostro debito se non verranno attuate riforme, il decennale è salito al 4,48%, lo spread è a 243 ... Occhio al rating di Meloni Le Borse europee tentano una timida una ripresa dopo lo stop di ieri. In apertura Piazza Affari avanza dello 0,46% per poi ritracciare intorno allo 0,30%. In linea Francoforte e Parigi, poco peggio Lo ...(Reuters) - Le borse europee perdono terreno, interrompendo un rally di tre giorni dopo che i dati hanno mostrato che è improbabile che la zona euro eviti una recessione, con l'attenzione degli invest ...