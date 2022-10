Non sai che colori indossare? L’armocromia ti viene in aiuto!

Leggi su dilei

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Fai fatica a scegliere che? Non sai mai se ti sta meglio un colore piuttosto di un altro?può aiutarti a capire in che direzione andare! Armocromia: le regole generali abbinare ialla carnagioneè una tecnica che ci aiuta ad identificare quali sono iche ci donano di più sulla base del nostro incarnato, del colore naturale dei nostri occhi e dei nostri capelli. Prevede una suddivisione in stagioni, a loro volta suddivise in sottogruppi, a ciascuno dei qualiattribuita una palette didi riferimento. Attenzione però: non prendetecome un dogma. Non fate sì che il vostro stile personale venga condizionato da una palette. La scelta ...