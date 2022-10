Mattia Zenzola in lacrime ad Amici 22 | motivo e reazione della mamma

(Di venerdì 7 ottobre 2022)é scoppiato innel Daytime di oggi di22. Il ballerino di latino si è sfogato dopo aver incontrato difficoltà con una coreografia. In suo soccorso è arrivato il professionista Umberto Gaudino, che ha cercato di ascoltare l'allievo che in preda alla crisi riusciva a stento a parlare. La scena ha colpito non solo il pubblico del talent di Maria De Filippi, ma anche e soprattutto la madre del ragazzo che ha fatto trasparire le emozioni del momento sui social.22,in difficoltà: «Non ce la faccio» Sono arrivate le prime difficoltà perdopo l'infortunio accusato lo scorso anno addi Maria De Filippi. Il ballerino è tornato quest'anno nella scuola più ...

Non soloha detto di avere dei pensieri, ma ha anche aggiunto di sentire delle mancanze di alcune persone. Poi l'allievo ha aggiunto: Non è chiaro se il riferimento difosse o ...Prime difficoltà perad Amici 22 . Sebbene conosca già meccanismi, tempi e orari del talent show, il ballerino ha avuto un crollo a poche settimane dall'inizio della nuova edizione, la seconda per lui. ...Crollo di Mattia Zenzola ad Amici 22. A poche settimane dall’inizio della nuova edizione, la seconda per lui, il ballerino ha avuto un momento di crisi. Vedendolo un po’ distratto ...Mattia Zenzola ha una forte crisi nel talent: "E' un mix di pensieri" Forte momento di sconforto oggi per l'allievo di Amici 22 che ha pianto lacrime ...