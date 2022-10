La combo più chic per le sere d' autunno Manca solo un calice di rosé

Leggi su iodonna

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Un altro weekend si avvicina, e come ogni venerdì è tempo di pensare all’outfit da sfoggiare durante la sera, o nell’ormai vicinissimo sabato. Se nella stagione calda basta poco per prepararsi e uscire, nell’2022 il dilemma è più difficile da risolvere. Leggi anche › Come vestirsi a ottobre 2022? 5 outfit da copiare nella mezza stagione Come correre ai ripari in tempi brevi? Basta puntare su un look semplice e versatile, ideale anche per sopravvivere con stile al casual friday – nel caso in cui il calcio d’inizio del fine settimana sia proprio l’aperitivo dopolavoro. Il look che mixa il chiodo e l’abito midi sulla paslla di Celine AI22/23 (Photo: Imaxtree). Leggi anche ...