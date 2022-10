Incidente A4 | 6 morti anche l' ex sindaco di Riccione e un ferito grave Pullmino disabili contro un fermo in coda | autostrada chiusa

In seguito all', è stato chiuso il tratto di autostrada tra San Donà e Cessalto in direzione Trieste. Chiuso anche lo svincolo di San Donà in direzione Trieste. Riccione dichiara lutto ...E' di seiil bilancio dell'stradale avvenuto nel tratto a tre corsie dell'autostrada A4 all'altezza del casello di San Donà di Piave tra l'entrata e l'uscita dello svincolo di Trieste. Un ...Cristina, vice presidente del Lions Club Riccione, a Fanpage.it sulla strage sull’A4 di oggi, in cui sono morti 6 ragazzi disabili ... un furgone che oggi è stato il protagonista di un incidente ...Gravissimo incidente verificatosi oggi sulla A4 all'altezza del casello ... "Dobbiamo porre fine a queste quotidiane tragedie oggi di una dimensione immane, 6 morti e un ferito grave" ha aggiunto, ...