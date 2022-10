Il governo Draghi vara la Strategia nazionale per i diritti Lgbt+ E Fratelli d’Italia non la prende bene

Leggi su open.online

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Nel consiglio dei ministri che si è tenuto mercoledì 5 ottobre ilhato la «». Si tratta di un piano valido fino al 2025. Che prevede una serie di azioni «vincolanti» da intrare nel prossimo triennio. Anche per il prossimo. Ovvero quello di Giorgia Meloni. Prevede per esempio i congedi parentali per i genitori dello stesso sesso e incentivi alle aziende che assumono transgender. La ministra delle Pari Opportunità Elena Bonetti spiega oggi a Repubblica che laè stata chiesta dall’Europa «anche ai fini di finanziamenti per progetti specifici». Ma dentrola mossa è stata vista come uno sgarbo. «La ...