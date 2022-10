Wired Italia

... diritti, politica , economia e cultura saranno gli argomenti che verranno portati sul palco da ospiti anche internazionali , come Stella Assange, Sergei Davidis, Olga Podoplelova,, ...In seguito, si affronterà il tema della privacy e del trattamento dei dati con, ex responsabile di prodotto ed esperta nell'ambito del contrasto alla disinformazione, nel 2021 ha ... Frances Haugen al Wired Next Fest Milano 2022: “Serve una nuova forma di governance digitale” In 2021, the former Facebook employee turned whistleblower Frances Haugen confirmed in a congressional hearing that that platform invests significantly in moderation in the US, but that 87% of ...Milano - Torna a Milano venerdì 7 e domenica 8 ottobre 2022, negli spazi della Fabbrica del Vapore, l'appuntamento con il Wired Next Fest, il grande evento a partecipazione gratuita dedicato all’innov ...