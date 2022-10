DIRETTA F1 | GP Suzuka 2022 LIVE | aggiornamenti e risultati FP2

Leggi su oasport

(Di venerdì 7 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma, orari e tv della giornata – La cronaca della FP1 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone, diciottesimo e quintultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno. Sullo splendido scenario del tracciato di(dove non si corre dal lontano 2019), si torna in azione per la seconda ora di lavoro in pista, dopo la FP1 disputata nel cuore della notte italiana. La sessione prenderà il via alle ore 8,00 italiane, le 15.00 locali e permetterà a team e piloti di trovare il giusto bilanciamento su una pista complicatissima come quella di Suzuki. Sulla carta la Red Bull sembra pronta a dominare la scena nel fine settimana nipponico, grazie ad una vettura ...