Dacia - A Parigi con la prima ibrida Jogger e la Duster Mat Edition

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Annunciata fino dal lancio del modello, la versione Hybrid 140 delladebutterà al Salone die sarà a listino nel 2023, segnando l'inizio dell'elettrificazione della gamma del marchio. All'evento francese sarà presentata anche la serie specialeMat. Laè la. Per la, la motorizzazionerappresenta un importante traguardo: oltre ad ampliare il bacino di clienti potenziali, infatti, segna anche l'inizio di un processo che porterà all'elettrificazione della gamma. In questo senso, le sinergie interne al gruppo Renault sono cruciali: laHybrid 140 adotta infatti il powertrain E-Tech -qui ...

Rimanendo nella famiglia Stellantis, asarà presente il restyling di DS 3 mentre per Peugeot ... che sarà presente con il brand della Losanga, cone con Alpine. Per quanto riguarda quest'...è pronta a vivere da assoluta protagonista il Mondial de l'Auto 2022. Al Salone dell'Auto diil brand del gruppo Renault animerà il suo stand con diverse novità, a partire dal debutto ...Al salone di Parigi, in programma dal 17 al 23 ottobre, debutta la versione ibrida di Jogger. Si tratta di una prima volta per Dacia e segna l'inizio di una nuova generazioni di motorizzazioni elettri ...La versione top di gamma potrebbe essere un van a 9 posti, dotato del 1.3 TCe da 150 CV. DACIA A PARIGI: DEBUTTA L’IBRIDA La grande novità per dacia nel 2023 sarà la Jogger con motorizzazione ibrida.