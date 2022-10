C' è stata una retata di trapper in Lombardia In manette anche Baby Gang e Simba La Rue

(Di venerdì 7 ottobre 2022) AGI -di traper violenti in. Polizia e carabinieri hanno arrestato a MilanoLa Rue insieme ad altri nove giovani per aver preso parte a una violenta rissa con l'uso di armi da fuoco, avvenuta all'alba del scorso 3 luglio nella zona della movida di corso Como, maaltri quattro a Bergamo con l'accusa di aver partecipato al raid in cui fu accoltellato proprio. Per loro il gip ha disposto la misura cautelare del carcere per tentato omicidio. Il 16 giugno quando in un parcheggio di Treviolo (Bergamo) il giovane cantante era stato aggredito da un gruppo e ferito gravemente a una gamba. Stando alle indagini dei militari l'agguato rientra nella faida tra la banda die quella rivale del ...

AGI - Agenzia Italia

...Cristoforetti dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa) e i tre colleghi arrivati il 21 settembre con... La navetta eralanciata il 5 ottobre dal Kennedy Space Center in Florida. La missione in ......di preferire che il Viminale non sia affidato a un segretario di partito in modo da evitare...con Meloni di voler essere comunque lui a indicare il nome del ministro dell'Interno e quando è... I trapper Baby Gang e Simba La Rue sono stati arrestati per la seconda volta La sconfitta di Londra, è l’unica delle italiane in questo turno di Champions. E non era un turno semplice anche per lo stato di salute delle altre, soprattutto dell’Inter ...Nella puntata del GF Vip del 6/10: Sara Manfuso spiega l'abbandono del reality, Signorini perde le staffe e la caccia via dallo studio ...