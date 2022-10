Al Wired Next Fest 2022 di Milano Alessandro Antonello | “Con l' Inter investiamo sullo sviluppo sostenibile e sull' innovazione tecnologica”

Sergei Davidis , membro del gruppo e responsabile del programma di sostegno ai prigionieri politici , ha appreso del premio mentre si trovava alFest di Milano, per parlare delle ...Roberto Baldoni , direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn), ospite delFest Milano 2022 ha affermato che " la transizione digitale che ha investito la nostra società è stata molto veloce, ma le competenze in questo settore non sono cresciute di pari passo ". A ...Sergei Davidis, alla guida del progetto indipendente sui diritti umani Sostegno ai prigionieri politici. Memorial, organizzazione che ha vinto il premio Nobel per la Pace 2022, è salito sul palco del ...Roberto Baldoni, direttore generale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn), ospite del Wired Next Fest Milano 2022 ha affermato che «la transizione digitale che ha investito la nostra ...