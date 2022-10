Ultime Notizie – Ucraina | Mosca convoca ambasciatore francese per fornitura armi

(Di giovedì 6 ottobre 2022) Il ministero degli Affari Esteri russo hato l’, Pierre Lévy, per protestare contro le forniture dia Kiev che Parigi si appresta ad aumentare. “La parte russa ha sottolineato i pericoli sottesi all’aumento di forniture die di materiale al regime ucraino, compresa l’intensificazione di programmi di addestramento dei militari ucraini”, è stato riferito dasottolineando che questo è in contrasto con le affermazioni francesi riguardo alla “volontà di avere una soluzione pacifica in”. L’è stato ricevuto dal vice ministro russo, Alexandre Grouchko. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Il Sole 24 ORE

E a seguito delleallerte alimentari per i casi legati al ceppo St 155, il Ministero della ... entrano in contatto diretto con i consumatori fornendo loro tutte lenecessarie per un ...... mentre un gran lavoro andrà fatto sui terzini, spesso fuori posizione e in difficoltà nelle... TATTICA - E il modulo Impossibile, per il momento, averecerte. Però, un'ipotesi si può ... Ucraina ultime notizie. Ue: via a taglio consumo elettricità, prelievi società con profitti ... inviato di Rai News 24 in Ucraina. Alle 17.30 presso la Sala delle Colonne di Palazzo Graziani ci sarà la presentazione del nuovo libro di Giacomo Papi, Italica. Il Novecento in trenta racconti ( ...Mediaset prepara la chiusura definitiva di diverse fiction e soap opera nel corso delle prossime settimane. Ecco di cosa si tratta e cosa verrà trasmesso al posto degli attuali amatissimi programmi de ...