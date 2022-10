Ue | Mattarella “Urgente definire strumenti per autonomia strategica”

(Di giovedì 6 ottobre 2022) LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS) – “Ritengo indispensabile ea livello europeo, glidi cui disporre per dare sostanza e consolidare l’dell’Unione. Tanto più è necessario alla luce della inaccettabile e gravissima aggressione della Federazione Russa all’Ucraina e delle gravissime conseguenze che questo ha comportato”. Così il presidente della Repubblica, Sergio, al termine della riunione dei capi di Stato del gruppo Arraiolos a Malta. “E’ una responsabilità indifferibile degli Stati dell’Unione e delle istituzioni comuni individuare delle soluzioni innovative idonee a garantire sicurezza e stabilità al nostro Continente”, ha aggiunto il capo dello Stato. “La dimensione esistenziale dell’Ue fa parte del suo Dna e questo aspetto ...

