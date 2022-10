Pd | Letta | ' oggi discussione profonda e appassionata'

(Di giovedì 6 ottobre 2022) Roma, 6 ott. (Adnkronos) - "Mentre noi eravamo qui, sono successo tante cose attorno a noi. E viene fuori come queste trasformazioni abbiano bisogno che ci sia un Pd. E ladidimostra che se il nostro congresso sarà come lafatta, approfondita e, noi avremo un grande futuro". Così Enriconella replica in Direzione.

Nel giorno in cui ha preso il via la direzione del Pd, dove l'attuale segretario Enrico Letta ha ... ripartiamo dalle esperienze di governo dei capoluoghi e dei Comuni lombardi" ripete ancora in ...Il dibatte sulla sua stessa esistenza. La direzione nazionale disegna la prima tappa verso il congresso che dovrà scegliere il successore di Enrico Letta. Tutto in discussione al Nazareno, persino il simbolo e l'esistenza stessa del partito, sul cui futuro ...Siamo stati incapaci di tessere alleanze tra donne, di costruire l'alternativa. "Le donne si sono limitate ad accettare le candidature, diciamoci la verità. Ho preannunciato il mio no al percorso cong ...