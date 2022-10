Midtjylland-Feyenoord | le formazioni ufficiali | Kokcu contro Sisto

...45 Sheriff Real Sociedad 0 a 0 CLASSIFICA : Real Sociedad 6, Manchester United 3, Sheriff 3, Omonia Nicosia 0 GRUPPO F Ore 18:45 Sturm Graz Lazio 0 a 0 Ore 21:00CLASSIFICA : ...DIRETTA/video streaming tv: arbitra Mohammed Al - Hakim PROVEDEL, CHE RISCHIO! Lo Sturm Graz parte aggressivo e Provedel rischia su un'uscita avventata. La prima grande ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Lazio in casa dello Sturm Graz per la terza giornata della fase a gironi di Europa League, Sarri fa turnover in tutti i reparti. Archiviare la pesantissima sconfitta subita contro il Midtjylland e rip ...