Dove vedere il Record dell’Ora di Filippo Ganna in tv | orario preciso | programma | streaming

(Di giovedì 6 ottobre 2022) Sabato 8 ottobre (ore 20.00)scenderà in pista sul Velodromo di Grenchen (Svizzera) per dare l’assalto al, uno dei primati più iconici della storia del ciclismo. L’ex Campione del Mondo a cronometro cercherà di migliorare i 55,548 km raggiunti dal britannico Dan Bigham lo scorso 19 agosto proprio nell’impianto elvetico. Il Campione Olimpico nell’inseguimento a squadre si è allenato a Montichiari e userà la nuovissima bicicletta Bolide HR 3D realizzata da Pinarello, un gioiello di tecnologia frutto di mesi di studio. L’azzurro sembra avere tutte le carte in regola per riuscire nell’impresa e ottenere il risultato di lusso in un’annata agonistica che non ha regalato grandissime emozioni fino a questo tentativo, che precede di pochi i giorni i Mondiali di ciclismo su pista. ...