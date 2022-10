Basket | Eurolega 2022 2023 | vittoria in extremis per l’Olimpia Milano sul parquet del Lione

(Di giovedì 6 ottobre 2022) EA7 Emporio Armanibatte in terra transalpina il LDLC ASVEL Villeurbanne 62-69 nella sfida valevole per la prima giornata didi. Meneghini avanti nel punteggio solo nelle battute finali, ma partiti da un pesante svantaggio iniziali. I francesi amministrano dunque il vantaggio fino a metà gara, tenendo l’equilibrio fino al minuto 39?. I migliori realizzatori di giornata, con 18 punti, sono due: De Colo e Baron. Di seguito la cronaca ed il tabellino del match. PROGRAMMA e TV 1^ GIORNATA LA PARTITA Parte malissimo, che trova la via del canestro con incredibile difficoltà, specialmente dall’arco e scende fin da subito ad uno vantaggio non indifferente, complice un ispirato De Colo. Tuttavia gli ospiti reagiscono e nella seconda metà di parziale ...

... OLIMPIA, PRIMA IN! Villeurbanne Milano è in diretta dall'Astroballe, alle ore 20:00 di giovedì 6 ottobre : finalmente torna il grande appuntamento di2022 - 2023 , per l'...... che è reduce da anni di, questo è il segreto che ha sempre fatto grande la Dinam o. ... cambia tutto il quintetto e recupera asfissiandoti a livello di intensità, è la legge del. Se hai ...LIONE (Francia) - L'Olimpia Milano inizia la sua campagna di Eurolega vincendo per 69-62 sul campo dell'Asvel Villeurbane. Protagonista della partita Billy Baron autore di 18 punti con 4/4 da 3 oltre ...Soffre ma poi vince Milano nella partita d’esordio dell’Eurolega di basket 2022/2023. L’Armani, attesa dalla non facile trasferta di Lione contro i campioni di Francia in carica del Villeurbanne, ...